Пятигорский трамвайный парк погасил долги по зарплате перед сотрудниками

ПЯТИГОРСК, 23 мая. /ТАСС/. МУП "Городской электрический транспорт" (Пятигорский трамвайный парк), сотрудники которого ранее сообщали о сложностях с выплатами заработной платы, погасило задолженность перед работниками, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

"По требованию прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками предприятия МУП "Городской электрический транспорт", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, прокуратура Пятигорска провела проверку соблюдения трудового законодательства в МУП "Городской электрический транспорт" по публикации, размещенной в интернете. Установлено, что на предприятии перед 481 работником образовалась задолженность по зарплате в размере более 4 млн рублей.

"С целью восстановления нарушенных прав граждан прокуратура города внесла руководителю предприятия представление. Кроме того, в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании денежных средств. В результате принятых мер реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена", - отмечается в сообщении.

В начале мая коллектив МУП опубликовало в социальных сетях обращение о задержке заработной платы на предприятии. Прокуратура региона начала проверку по этому факту. Пресс-служба губернатора края сообщала, что предприятию была выплачена муниципальная субсидия в размере 5 млн рублей.

Первый трамвай пошел в Пятигорске в 1903 году. В настоящее время предприятие насчитывает 11 структурных подразделений.