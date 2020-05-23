В Калмыкии продлили режим самоизоляции еще на две недели

ЭЛИСТА, 23 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Калмыкии будет продлен еще на две недели, сообщил в пятницу в Instagram глава республики Бату Хасиков.

"Сегодня в ходе [заседания] оперштаба приняли решение продлить режим самоизоляции еще на две недели. Соответствующий указ с прописанными ограничительными мерами будет представлен в ближайшее время", - написал Хасиков по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На заседании оперштаба также обсуждались и другие возможные изменения в режиме самоизоляции. Власти рассматривают одновременно и снятие ограничений по некоторым направлениям, и усиление контрольных мероприятий, пояснил он. "Какие именно меры будут приняты, решим исходя из динамики ситуации в ближайшие дни. Следим за ситуацией. Возможно ли вводить послабления, будет понятно на выходных. И это зависит от нас с вами, дорогие земляки", - добавил глава республики.

В связи со сложной эпидемической ситуацией режим самоизоляции в Калмыкии ранее был продлен до 24 мая включительно. В республике не работают торговые объекты, кроме продуктовых. В Элисте и селе Троицком объявили режим ЧС из-за коронавируса, временно прекращено движение общественного транспорта между столицей республики и пригородом.

По данным оперштаба региона, по состоянию на пятницу в Калмыкии зарегистрировано 856 случаев коронавирусной инфекции, прирост заболевших за последние сутки составил 46 человек. В тяжелом состоянии находятся 14 человек, 11 из них - на аппаратах ИВЛ. С начала пандемии выздоровели 311 человек, 10 умерли.