Внутри муниципалитетов Кубани отменяют ограничения, введенные из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Режим карантина, введенный из-за пандемии коронавируса, в субботу прекратил действовать внутри муниципалитетов Краснодарского края, самоизоляция остается обязательной для лиц старше 65 и имеющих хронические заболевания, также продолжает действовать запрет на передвижение без необходимости между муниципалитетами и на въезд граждан на территорию края из других регионов.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, выходить на улицу можно только в случае экстренной необходимости: в магазин, в аптеку, к врачу и т. д. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков. С 28 марта курорты Кубани приостановили работу, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию.

В четверг власти региона продлили действующий режим карантина до 6 июня, ограничительные меры с 23 мая снимаются внутри муниципальных образований Краснодарского края. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края с субботы внутри муниципалитетов прекращает действовать режим пропусков на передвижение, возобновляется работа общественного транспорта, график движения определяют главы районов.

Открываются предприятия строительной отрасли и смежные с ними, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов, объекты торговли непродовольственными товарами до 400 кв. м. Разрешено возобновить прогулки на свежем воздухе и занятия спортом, но при соблюдении эпидемиологических норм и социальной дистанции. Посещение мест массового пребывания, включая детские площадки, парки и скверы, набережные и пляжи Черноморского и Азовского побережья, по-прежнему запрещено.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации внутри муниципалитетов их главы вправе возобновить карантинные меры. Режим самоизоляции внутри муниципалитетов сохраняется для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

В целом на территории Краснодарского края режим карантина продолжает действовать, передвигаться между муниципалитетами можно только по пропускам, остаются закрытыми рестораны, торговые центры. Объекты туристической отрасли закрыты для отдыхающих, въезд в край по-прежнему ограничен для жителей других регионов, их будут направлять на 14-дневную изоляцию в обсерваторы. Продолжает действовать запрет на массовые, спортивные, детские мероприятия. В Краснодарском крае обязательным является ношение масок. С 12 мая в возобновили работу предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности и связи. До этого открылись рынки и ярмарки, они работают при соблюдении необходимых эпидемиологических норм.