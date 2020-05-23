СМИ: советник британского премьера мог нарушить режим карантина

По сообщениям британских СМИ, Каммингс отправился из Лондона за 400 км в город Дарем, где живут его родители, когда в стране уже действовал карантин, запрещающий людям покидать дома и предпринимать любые поездки без крайней необходимости. Пребывание советника главы правительства в Дареме совпало по времени с периодом, когда он должен был находиться в самоизоляции с симптомами заболевания, вызываемого коронавирусом. В полиции Дарема The Guardian подтвердили, что, получив жалобу на возможное нарушение карантина, 31 марта связались с жителями дома, где самоизолировался мужчина, незадолго до этого прибывший из Лондона. В правоохранительных органах не подтвердили, что это был именно Каммингс, однако советника премьера узнали соседи его родителей.

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Главный советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс мог нарушить режим карантина, когда у него были симптомы, характерные для заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу вечером по итогам совместно проведенного расследования газеты The Guardian и Daily Mirror .

Как ранее сообщали в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, симптомы заболевания появились у Каммингса 28-29 марта, а незадолго до этого заразилась его жена. Остается неясным, когда именно он поехал в Дарем - до или после того, как почувствовал симптомы вызываемого коронавирусом заболевания, однако в обоих случаях речь может идти о нарушении карантина. В соответствии с введенными 23 марта ограничениями, посещение родственников позволяется только в тех случаях, если им необходима помощь, например, в приобретении продуктов или лекарств.

Угроза отставки

Ранее в нарушении карантина были уличены известный британский эпидемиолог Нил Фергюсон, к которому домой ездила любовница, и министр здравоохранения Шотландии Кэтрин Калдервуд, дважды выезжавшая на отдых за город. Фергюсон после этого покинул экспертный совет при британском правительстве, а Калдервуд подала в отставку со своего поста. Впрочем, сохранить должность удалось британскому министру по делам регионов и местного самоуправления Роберту Дженрику, который после введения карантина посещал родителей, а также переехал с семьей из Лондона в загородный дом в 230 км от столицы.

В британском правительстве пока не комментируют скандал вокруг ближайшего советника премьера, при этом оппозиционная Лейбористская партия требует как можно быстрее разобраться в ситуации, выставляющей руководство страны в дурном свете.

Архитектор Brexit

Скандал может стоить должности Каммингсу, который является одной из самых демонизируемых фигур в британской политике. Его называют серым кардиналом в правительстве Джонсона и "архитектором Brexit", приписывают ему радикальные политические взгляды, очень сильное влияние на премьера и даже якобы подозрительные связи в России, где Каммингс несколько лет работал. Именно он руководил агитационной кампанией за осуществления Brexit перед состоявшимся в 2016 году референдумом о выходе Великобритании из ЕС. Каммингс является главным героем недавно вышедшего телефильма "Брекзит" (Brexit: the uncivil war, 2019), в котором роль политтехнолога исполняет известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.