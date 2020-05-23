Вывозной рейс с россиянами из ОАЭ прибыл в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот", специально организованный для вывоза россиян из ОАЭ, которые не смогли вылететь из страны из-за пандемии коронавируса и отмены международного авиасообщения, прибыл в аэропорт Санкт-Петербурга, следует из данных онлайн-табло Пулково.

"Прибыл", - говорится в статусе рейса.

Согласно данным на сайте "Аэрофлота", рейс номер SU 0521 должен был вылететь из аэропорта Дубая в 15:55 (14:55 мск) по местному времени, однако он отправился с задержкой в более чем четыре часа - в 20:17 (19:17 мск).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы", в Петербурге с рейса сойдут 42 человека. У всех прибывших из-за границы в Пулково возьмут анализы на наличие коронавируса и вручат им постановление о необходимости прохождения обязательной самоизоляции в течение 14 дней.

После высадки части пассажиров в Петербурге остальных россиян рейс доставит в Москву, их число в аэропорту не уточнили.