Власти Мексики одобрили применение гидроксихлорохина для лечения пациентов с коронавирусом

МЕХИКО, 23 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Мексики в ближайшие дни начнет использовать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для амбулаторного лечения 20 тыс. человек, заразившихся коронавирусом. Соответствующее разрешение ведомство получило от Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков, сообщила в пятницу на своем сайте газета Milenio .

"Если этот препарат использовать на ранних стадиях [вызываемого коронавирусом заболевания], то он поможет, но в том случае, если пациент в тяжелом состоянии уже находится в больнице или у него высокая температура и явные признаки воспаления, то его применение нельзя считать лучшим выбором", - рассказал изданию Хосе Сифуэнтес Осорио, один из руководителей Национального института медицинских наук и питания имени Сальвадора Субирана. При этом он подчеркнул, что инфицированные ни в коем случае не должны заниматься самолечением, в том числе при помощи гидроксихлорохина. Ранее на текущей неделе Всемирная организация здравоохранения предупредила, что эффективность хлорохина в лечении пациентов с коронавирусом не доказана.

Согласно последним официальным данным, с 28 февраля в Мексике было выявлено 59 567 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 6 510 летальных исходов. В конце марта правительство объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, а также о приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения. Ожидается, что с 1 июня регионы страны начнут постепенно возвращаться к обычной жизни, руководствуясь рекомендациями Минздрава.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.