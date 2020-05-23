Военные развернули госпиталь в дагестанском Буйнакске для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа развернули и подготовили к приему пациентов с коронавирусной инфекций многопрофильный полевой госпиталь на 100 мест в дагестанском Буйнакске. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что специалисты оборудовали приемное, госпитальное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лабораторию для исследования и диагностики анализов и проб.

Как рассказали в Минобороны, в полевом госпитале есть аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

"Медицинский персонал госпиталя готов к приему пациентов", - добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в республику будут переброшены два полевых госпиталя на 200 мест. Ожидается, что второй полевой госпиталь будет развернут в Ботлихе.

Кроме того, до 30 июня в республике будут построены три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест, по поручению президента РФ Владимира Путина.