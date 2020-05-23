В Тайване планируют начать тестирование вакцины от коронавируса на людях осенью

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 мая. /ТАСС/. Тайваньские медики, разрабатывающие вакцину от коронавируса, рассчитывают начать ее тестирование на людях этой осенью. Об этом сообщил заместитель главы администрации острова Уильям Лай (Лай Циндэ) в пятницу на своей странице в Facebook .

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Он посетил лабораторию научно-исследовательского института здоровья в уезде Мяоли, где побеседовал с учеными и ознакомился с процессом создания препарата.

По сообщению центрального информационного агентства Тайваня, в апреле местные микробиологи уже провели исследования вакцины на мышах, которые дали обнадеживающие результаты. Всего с февраля они ведут разработку четырех типов препаратов и наиболее преуспели в создании синтетической пептидной вакцины.

Ранее в этом месяце тайваньские ученые создали экспресс-тест, позволяющий всего за 10 минут выявить наличие антител на коронавирус нового типа.

За последние 40 дней на острове не фиксировалось новых случаев заражения инфекцией. Общее число заболевших составило 441 при семи летальных исходах.