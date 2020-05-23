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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Карелии достигло 300

В регионе зафиксировали 16 новых случаев заболевания

ТАСС, 23 мая. Число случаев коронавируса в Республике Карелия выросло на 16 за сутки, количество заразившихся достигло 300. Об этом в субботу сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"В Карелии подтверждено 16 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске - четыре человека, в Прионежье - пять человек (в Ладве - три, ДНТ "Северные просторы" - двое), в Суоярвском районе - три человека (Найстенъярви- двое, Лахколампи - один), в Беломорске - два человека, в Сегеже - два человека. Число заболевших коронавирусной инфекцией - 300 человек, число выздоровевших - 115 человек, число умерших - два человека", - сказано в сообщении.

При этом в штабе отмечают, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии - 48,8 на 100 тысяч населения, в среднем по России этот показатель в 4,6 раза выше и составляет 222,5 случая, по Северо-Западу - 168,2.

Кроме того, по информации оперативного штаба, за сутки в Карелии 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Всего с таким диагнозом в республике за период с 1 апреля по 23 мая было госпитализировано 432 пациента, 49 человек умерли, с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода. В сообщении штаба уточняется, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус, за минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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