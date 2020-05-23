В Киеве возобновил работу наземный общественный транспорт

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Второй этап ослабления карантина начался в Киеве с возобновления работы наземного общественного транспорта и магазинов площадью до 1 тыс. кв. м. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Киев с сегодняшнего дня возобновляет работу наземного пассажирского транспорта", - говорится в сообщении. Автобусы, троллейбусы, маршрутные такси в столице начнут осуществлять перевозки с 12:00 мск. Ранее из-за введенных из-за пандемии коронавируса ограничений киевляне могли пользоваться общественным транспортом только по спецпропускам, которые выдавались медработникам, сотрудникам коммунальных служб и других стратегически важных предприятий. Работу метро в столице планируют возобновить 25 мая.

В субботу в Киеве в рамках ослабления карантинных мер начинают работать магазины площадью до 1 тыс. кв. м. В мэрии подчеркнули, что масочный режим продолжает действовать, поэтому в транспорт и магазины будут пропускать при наличии средств индивидуальной защиты.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство разрешить столице перейти ко второму этапу ослабления карантина, несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавируса. На основании рекомендаций правительства специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Киеве приняла соответствующее решение. Как пояснил и.о. первого замглавы мэрии Валентин Мондриевский, ослабление противоэпидемических мероприятий стало возможным благодаря улучшению показателей заболеваемости в Киеве. "Общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения составляет менее 12, а именно - 11,7", - добавил он.

В ходе заседания комиссия постановила с 25 мая открыть все рынки и сельскохозяйственные ярмарки, а также спортивные, детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях. С 1 июня планируется открыть детские сады и школы для 11 классов. С этого времени также возобновят работу отели, за исключением ресторанов на их территории, детско-юношеской спортивные школы, спорткомплексы, фитнес-залы, бассейны пока работать не будут. Пляжи, зоны отдыха также заработают с 1 июня. С этой же даты откроются для посещения кладбища.

Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Киеве составляет 2 569. Всего с начала пандемии на Украине насчитывается 20 580 заболевших.