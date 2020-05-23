Аппараты ИВЛ "Авента-М" протестированы в аварийных условиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. АО "КРЭТ" (входит в госкорпорацию "Ростех") после пожаров в больницах Москвы и Петербурга провел дополнительные испытания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) марки "Авента-М", в том числе проверена их работа в аварийных режимах. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой предприятия.

"После инцидентов с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга мы оперативно создали специальную комиссию для технического исследования аппаратов "Авента М". При проведении дополнительных стандартных тестирований, когда аппарат подвергался более высоким нагрузкам и отрабатывались внештатные ситуации, связанные с колебаниями в электросетях. Помимо дополнительных стандартных тестирований были проведены дополнительные испытания, которые включали проверку работы аппарата на аварийных режимах: при повышенных температурах, при значительном повышенном и пониженной напряжении сети, отработка возможных нештатных режимов работы", - говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что в данный момент не могут сообщить результаты работы комиссии. Ранее в субботу источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что испытания аппаратов ИВЛ "Авента-М" не выявили сбоев в их работе.

Пожар в 50-й больнице в Москве произошел 9 мая, жертвой стала пожилая москвичка, подключенная к аппарату ИВЛ. Из больницы были эвакуированы 295 человек, пятеро спасены. Возгорание в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошло 12 мая, его площадь составила 10 кв. м. В результате погибли шесть пациентов отделения реанимации. Обе больницы перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом.

13 мая Росздравнадзор сообщил, что обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, приостановлено на территории России. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что загоревшийся аппарат ИВЛ поступил в больницу Святого Георгия в конце апреля.