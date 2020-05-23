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Самолет с гражданами Армении на борту вылетел из Краснодара в Ереван

В нем вернутся в свою страну 100 человек

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Самолет специального вывозного рейса Краснодар - Ереван вылетел в субботу из международного аэропорта Краснодар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"Сегодня из аэропорта Краснодар в 15:18 вылетел специальный рейс авиакомпании "Азимут" в Ереван. На нем в столицу Армении отправились 100 человек. Все пассажиры - граждане Республики Армения, возвращающиеся на родину", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что рейс выполняет авиакомпания "Азимут". Благотворительный чартерный спецрейс Краснодар - Ереван организован генеральным консульством Армении по Южному федеральному округу в Ростове-на-Дону совместно с Региональной армянской национально-культурной автономией Краснодарского края.

Ранее пресс-служба посольства Армении в России на своей странице в Facebook сообщала, что 25 мая запланированы рейсы в Ереван из Москвы, 27 мая - из Санкт-Петербурга.

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АрменияРоссияКраснодарский край
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