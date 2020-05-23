Образовательные учреждения Вологодской области организуют онлайн-каникулы для школьников

ТАСС, 23 мая. Специальный проект "Вологодские каникулы" для организации отдыха и досуга школьников региона в летний период начнет работать в области 1 июня и продлится в течение месяца. Все занятия проекта будут проходить в формате онлайн, сообщила ТАСС в субботу начальник Управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области Анна Микурова.

"Мы будем каждое утро начинать с "олимпийской зарядки", потом "пятиминутка безопасности", и дальше пойдут блоки по разделам. Это могут быть прямые трансляции, занятия в записи, различные тесты - тематика разная: как научиться правильно говорить, развивать свой имидж, профориентация, занятия туристической направленности. Проект рассчитан с 1 июня до 1 июля, при необходимости будем готовы его продлить, а в дальнейшем использовать эту форму работы в период других школьных каникул", - сказала Микурова.

Она добавила, что на проект приглашены интересные спикеры, вести онлайн-занятия будут известные в регионе предприниматели, архитекторы, стилисты. Утреннюю зарядку, например, каждый день ребята будут делать онлайн с чемпионкой Европы по конькобежному спорту Евгенией Лаленковой.

В правительстве уточнили, что занятость детей в период каникул обеспечит 101 организация дополнительного образования и 344 школы Вологодской области. Старт проекту в первый день лета и День защиты детей даст губернатор Олег Кувшинников.

Участниками проекта "Вологодские каникулы", по словам Микуровой, смогут стать дети разных возрастов из числа жителей региона, более того, к ним смогут присоединиться приезжие. "Положительный эффект хочу отметить - в Вологодскую область традиционно каждый год на отдых к бабушкам приезжают внуки, так вот, у них тоже будет эта возможность принять участие в онлайн занятиях проекта", - отметила Микурова.

При составлении плана занятий будут учитывать разные интересы школьников: спорт, проектная деятельность, профориентация, развитие лидерских качеств, просмотр тематических фильмов. Расписание занятий будет обновляться еженедельно в группе проекта в социальной сети "ВКонтакте".