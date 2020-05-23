{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В отдаленном районе Северной Осетии создадут лабораторию для тестирования на коронавирус

Она сможет проводить почти 100 тестов в сутки

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 мая. /ТАСС/. Лабораторию для тестирования на коронавирус откроют в течение двух недель в самом отдаленном Моздокском районе Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На базе Моздокской больницы в течение двух недель откроют лабораторию для тестирования на COVID-19. В настоящее время уже закупаются реагенты, расходные материалы, готовят документацию для лицензирования деятельности", - говорится в сообщении.

Лаборатория будет рассчитана на 90 тестов в день.

В Северной Осетии зафиксировано 2585 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1053 человека находятся на амбулаторном лечении, 88 — в больницах, 1416 выздоровели, 28 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1116 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Кузнецова сообщила о просьбах помочь лекарствами детям с орфанными заболеваниями
Как сообщили в пресс-службе детского омбудсмена, в правительство было направлено обращение с предложениями о системном решении этого вопроса
Читать полностью