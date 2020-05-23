В отдаленном районе Северной Осетии создадут лабораторию для тестирования на коронавирус

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 мая. /ТАСС/. Лабораторию для тестирования на коронавирус откроют в течение двух недель в самом отдаленном Моздокском районе Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"На базе Моздокской больницы в течение двух недель откроют лабораторию для тестирования на COVID-19. В настоящее время уже закупаются реагенты, расходные материалы, готовят документацию для лицензирования деятельности", - говорится в сообщении.

Лаборатория будет рассчитана на 90 тестов в день.

В Северной Осетии зафиксировано 2585 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1053 человека находятся на амбулаторном лечении, 88 — в больницах, 1416 выздоровели, 28 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1116 человек.