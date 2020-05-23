Прокуратура Адыгеи выявила нарушения при выплатах медикам, борющимся с коронавирусом

МАЙКОП, 23 мая. /ТАСС/. Прокурорская проверка полноты начисления и денег медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией в Адыгее, выявила ряд нарушений. Об этом сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры республики.

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"Проверкой в семи медучреждениях выявлены факты несвоевременной выплаты медицинским и иным работникам стимулирующих выплат, предусмотренных постановлениями правительства РФ. В государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Адыгея "Адыгейская республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф" выявлены факты невыплаты около 100 работникам полагающихся стимулирующих выплат", - говорится в сообщении.

Прокуратура также обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, которые могли вызвать распространение коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе ведомства.

"В целях устранения выявленных нарушений внесены представления. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры республики", - добавили в пресс-службе.

По данным оперштаба республики, в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 671 человека, на лечении находятся 372 человека, прирост за сутки составил 49 случаев. С начала пандемии в республике выздоровели 290 человек, умерли девять. Больше всего случаев заболевания коронавирусом (183) выявлено в Красногвардейском районе.