МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан).

"Сердечно поздравляю всех нас с надеждой: Аллах милостив ко всем нам, Аллах милосерден ко всем нам, он принимает все наши молитвы, он видит и слышит все наши дела, знает и, безусловно, принимает все эти наши добродеяния. Я молю Аллаха даровать всем нам доброго здравия, долголетия, братства, и, главное - сохранить всем нам ту духовную чистоту и терпение, которые мы обрели в этот благословенный Рамадан, когда соблюдали этот великий пост. С праздником, дорогие мои братья и сестры", - говорится в видеообращении муфтия, опубликованном на сайте СМР в субботу.

В обращении, опубликованном ранее в субботу на сайте СМР, муфтий также отметил, духовенство ДУМ РФ сделало все, от него зависящее, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в мечетях. "Наши мечети и наше духовенство сделали все от себя зависящее, дабы предотвратить дальнейшее распространение инфекции и, хвала Аллаху, преуспели в этом. Призываю всех своих братьев и сестер продолжить начатый в Рамадан путь нравственного совершенствования, воспитывать свой нрав на совершение добрых дел, питать свои сердца дополнительными молитвами и чтением священного Корана", - говорится в нем.

Муфтий пожелал верующим, чтобы Аллах принял и вознаградил совершенные ими в течение месяца Рамадан добрые дела. "Многие из нас жертвовали из своего имущества для поддержки братьев и сестер. Я искренне молю Творца миров о том, чтобы все деяния, совершенные в благословенные дни Рамадана с искренними и чистыми намерениями, были приняты им и вознаграждены многократно в земной жизни и в жизни вечной", - говорится в обращении.

Пандемия коронавируса, по мнению Гайнутдина, внесла значительные изменения в привычный ход месяца Рамадан. "Понимая всю степень коварства и опасности этой инфекционной болезни, мы отказались от радости совершения намазов таравих в своих мечетях и от ифтаров с приглашением наших родных и друзей. <…> В эти трудные дни беда нас не разобщила, мы, сплотившись воедино, продемонстрировали красоту нашей религии, которая призывает помогать всем, независимо от пола, национальности, возраста и вероисповедания", - приводит его слова сайт СМР.

Согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, первым днем месяца шавваль, в который отмечается Ураза-байрам, станет в 2020 году 24 мая. Однако из-за того, что по исламскому календарю день начинается с заходом солнца, Ураза-байрам начинается 23 мая.