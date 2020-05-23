Зрителями в первый день онлайн-форума "Zавтра" стали более 5,3 тыс. человек

МОСКВА. 22 мая. /ТАСС/. Более 5,3 тыс. человек посмотрели трансляцию дискуссий первого дня молодежного онлайн-форума "Zавтра", который открылся в субботу. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Сегодня более 5,3 тыс. уникальных пользователей зашли на сайт молодежного форума и посмотрели трансляции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что форум был организован участниками летних форумов прошлого года.

"Ребята, организовавшие этот форум, поразили меня своей активностью и неравнодушием, нашли спикеров, сами выступили модераторами. Вы взяли на себя серьезную задачу и качественно ее решили. Мне кажется, это лучший пример социального лифта", - цитирует пресс-служба слова генерального директора АНО Алексея Комиссарова.

Онлайн-форум "Zавтра" продлится до 24 мая. Ключевая тема дискуссий - это всестороннее развитие молодого человека по восьми ключевым трекам: отношения, окружение, яркость жизни, здоровье и спорт, личностный рост, карьера, финансы, творчество. Мероприятие организовано при поддержке АНО "Россия - страна возможностей", Росмолодежи и Мастерской управления "Сенеж".

Каждое лето в России проводится серия региональных и федеральных молодежных образовательных форумов. К наиболее крупным относятся форум "Таврида" в Крыму, а также "Территория смыслов" на площадке мастерской управления "Сенеж".