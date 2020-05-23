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Пандемия коронавируса нового типа

На Кипре впервые с начала пандемии не выявлено новых инфицированных коронавирусом

Всего за сутки местные лаборатории провели 2 414 тестов на новую инфекцию

НИКОСИЯ, 23 мая. /ТАСС/. Суббота стала первым днем с начала пандемии, когда на Кипре за сутки не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения островного государства Константинос Иоанну.

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"С 9 марта, когда на Кипре были выявлены два первых случая положительной реакции [на тест на коронавирус], сегодняшний день стал первым, когда у нас не отмечено ни одного случая. Этот результат не является случайным стечением обстоятельств. Усилия всех и каждого приносят свои плоды. Мы и впредь продолжим действовать с той же решительностью", - заявил глава Минздрава.

Всего за сутки кипрские лаборатории провели 2 414 тестов на новую инфекцию.

На греческом юге Кипра общее число инфицированных осталось на прежнем уровне и составляет 927. Самый высокий суточный прирост в этой части острова пришелся на 1 апреля, когда было выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Затем распространение инфекции пошло на спад, и с 29 апреля на юге Кипра число новых инфицированных уже не выходило за пределы однозначных цифровых показателей.

На турецком севере Кипра о новых случаях заражения в последний раз объявлялось 17 апреля. С тех пор число инфицированных там остается неизменным - 108 человек. С начала пандемии на острове умерли 28 носителей коронавируса: 24 - в греческой части острова и четыре - в турецкой.

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КипрПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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