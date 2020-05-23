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Вывозной рейс из Индии вылетит в Россию

На родину возвратятся почти 90 россиян, в том числе десять детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Восемьдесят восемь человек вернутся в Россию из Индии специальным рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии". Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе авиакомпании.

"Всего на борту находятся 88 человек, включая десять детей. 44 пассажира летят до Ростова-на-Дону, 41 - до Уфы, трое - до Екатеринбурга. В аэропорт Платов прибытие ожидается поздно ночью - в 3:15 - 24 мая, в Уфе самолет приземлится в 9:15 утра, в Кольцово - в 12:20", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что посадка на самолет в аэропорту Гоа завершена.

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ИндияРоссияРостовская областьСвердловская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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