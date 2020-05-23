Около 15% сотрудников НИИ Склифосовского имеют антитела к коронавирусу

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Результаты тестирования на антитела к новому коронавирусу выявили примерно у 10-15% сотрудников Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского иммуноглобулины класса G. Об этом сообщил директор института, член-корреспондент РАН Сергей Петриков в интервью передаче "Вести" на телеканале " Россия-1 ".

"Постоянно проходят. Не один раз. Я сам сегодня с утра тоже сдавал [тест] на антитела", - сказал он, отвечая на вопрос, проходят ли сотрудники НИИ имени Склифосовского тестирование на антитела к коронавирусу. "Если говорить навскидку, где-то 10-15% сотрудников имеют иммуноглобулины G", - добавил Петриков.

При этом Петриков отметил, что его тест показал отрицательный результат на иммуноглобулины групп G и M (последние свидетельствуют о наличии вируса в организме в момент взятия анализа - прим. ТАСС).

Иммуноглобулины класса G (IgG) являются защитными и свидетельствуют о наличии у человека иммунитета к вирусу, то есть об уже перенесенном им заболевании.

По информации департамента здравоохранения Москвы, всего для борьбы с коронавирусной инфекцией в НИИ Склифосовского перепрофилировали два корпуса. Кроме того, функционирует лаборатория для выявления коронавирусной инфекции. Также на территории медицинского учреждения установили временный госпиталь, предназначенный для долечивания выздоравливающих пациентов.

По оценке директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга, 15-20% москвичей уже перенесли коронавирусную инфекцию. По данным руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна, антитела (иммуноглобулин G) к коронавирусу выявлены у 12,5% из более чем 50 тысяч протестированных москвичей.

По сводке оперативного штаба на 23 мая, за сутки в Москве зафиксированы 3 190 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписан 3 831 пациент. Ежедневный прирост выявленных случаев заражения 7 дней не превышает 4 000 человек. Всего выздоровели 47 413 пациентов, умерли 1 934.