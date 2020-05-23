Поезд из Москвы до горного парка "Рускеала" в Карелии снова начнет курсировать

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пассажирское железнодорожное сообщение с горным парком "Рускеала" в Карелии возобновится в связи с открытием парка для посещения. Об этом сообщается на официальном сайте ОАО "РЖД".

"В связи с открытием для посещения с 30 мая карельского горного парка "Рускеала" холдингом "РЖД" организовано прямое беспересадочное сообщение по маршруту Москва - Рускеала. Беспересадочный вагон будет курсировать с 29 мая по 25 июня в составах поезда № 159/160 Москва - Петрозаводск и ретропоезда "Рускеальский экспресс" № 921/922 Сортавала - Рускеала", - сказано в сообщении.

В РЖД уточняют, что отправляться поезда на "Рускеалу" будут с Ленинградского вокзала Москвы, в Сортавале вагоны с пассажирами до горного парка будут перецепляться в ретропоезду "Рускеальский экспресс". Пассажиры будут находиться в пути около 20 часов.

Поезд на "Рускеала" начал курсировать с 1 июня 2019 года. Запуск прямого поезда до одной из главных достопримечательностей Карелии стал возможен после ремонта. Восстановили 2,5 километров пути, отремонтировали платформу на станции "Сортавала", а также восстановили поворотный круг бывшего веерного локомотивного депо. После закрытия горного парка "Рускеала" для посещения туристами из-за пандемии с 30 марта пассажирское сообщение было приостановлено.

Горный парк "Рускеала" - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. В 2018 году "Рускеалу" посетили более 300 тыс. туристов.