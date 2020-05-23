В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Еще 59 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 1 993 человека, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

По сводке оперативного штаба на 23 мая, за сутки в Москве зафиксировано 3 190 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписан 3 831 пациент. Ежедневный прирост выявленных случаев заражения в течение недели не превышает 4 000 человек. Всего выздоровели 47 413 пациентов. По оценке директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга, 15-20% москвичей уже перенесли коронавирусную инфекцию. По данным руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна, антитела (иммуноглобулин G) к коронавирусу выявлены у 12,5% из более чем 50 тысяч протестированных москвичей.