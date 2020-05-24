День славянской письменности и культуры отметят в России в онлайн-формате

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. День славянской письменности и культуры отметят в России в воскресенье в онлайн-режиме в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса.

Этот праздник связан с именами святых равноапостольных братьев - Кирилла и Мефодия, которые создали первый славянский алфавит. Азбука получила название кириллица. Пользуясь созданной азбукой, братья выполнили перевод с греческого языка Священного Писания и ряда богослужебных книг.

В Русской православной церкви день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, отмечается 24 мая (11 мая по старому стилю). Почитание их памяти восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X-XI веках. В России на государственном уровне этот день впервые отпраздновали в 1863 году в год 1 000-летия создания славянской азбуки, в советские годы его пытались возобновить, а в 1991 году празднику был присвоен государственный статус.

Роль в истории народов

Член Патриаршего совета по культуре, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин отметил, что это праздник, прежде всего, церковный, а для России и славянских государств в целом он является особенным.

"Если бы не Кирилл и Мефодий, если бы не славянская письменность, то на пространстве от реки Моравы до Дальнего Востока не было бы наших прекрасных славянских языков той группы, которая родилась благодаря письменности, объединилась в языковую группу и стала основой еще и культурного развития славянских стран, - сказал Калинин ТАСС. - Поэтому, безусловно, начиная с Кирилла и Мефодия, именно с их духовного посыла, развитие наших государств будущих стартовало в том направлении, которое мы знаем по истории его развития".

Кирилл и Мефодий, отметил Калинин, прежде всего, люди церкви, которые "создали то бесценное сокровище, без которого мы не мыслим, конечно, своего существования".

Калинин сказал, что в связи с сегодняшней ситуацией, все намеченные мероприятия не могут пройти с участием публики. "Мы будем молиться - во всех храмах будут богослужения, безусловно, всюду будут совершаться молебны, литургии святым Кириллу и Мефодию. Хочу отметить, что для нас, православных людей Русской церкви, этот день особенный тем, что это день тезоименитства Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поскольку он в монашестве носит имя великого просветителя славянских народов Кирилла", - отметил он.

Мероприятия онлайн

ВДНХ подготовила серию онлайн-мероприятий - лекции, видеозарисовки и мультфильмы, посвященные становлению и развитию русского языка. Программа доступна на официальном сайте ВДНХ и на страницах выставки в социальных сетях, а также в Instagram-аккаунте центра "Слово".

В воскресенье будет запущена постоянная рубрика с фрагментами карты-романа "Кириллица в пространстве и времени". На карте размером 5 на 3 м представлена история развития русского языка от кириллицы до наших дней. Для зрителей подготовили 25 коротких видеороликов, в которых демонстрируются самые интересные фрагменты карты, а экскурсоводы центра комментируют их. В первом выпуске речь пойдет о судьбе святых Кирилла и Мефодия, в этот же день можно смотреть мультфильмы и узнать из них, о чем славяне писали в берестяных грамотах, как выглядел первый печатный станок, где обучались грамоте профессиональные писцы.

Телезрителей также ждет специальная программа к празднику. Телеканал "Спас" проведет онлайн-марафон. Зрителей ждут ответы на вопрос, кем были святые просветители Руси, братья Кирилл и Мефодий, зачем была создана славянская азбука и каково будущее современного русского языка. На связь по скайпу выйдут руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, секретарь представительства Православной церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси иеромонах Александр (Галушка), митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), протоиерей Артемий Владимиров.

Российская государственная детская библиотека 24 и 25 мая опубликует познавательные материалы, рассказывающие об уникальных изданиях букварей, диафильмах и мультипликационных лентах из коллекции Национальной электронной детской библиотеки. Читатели смогут увидеть факсимильную копию азбуки Ивана Федорова, которую он напечатал в 1578 году. В тематических подборках диафильмов, мультипликационных и кинолент будут представлены лучшие произведения, созданные отечественными авторами по мотивам русских сказок, среди них - художественный фильм "Садко".

Посетителям виртуального Дня славянской письменности и культуры в РГДБ также представится редкая возможность услышать лекцию "Деконструкция сказки как стимул детского творчества", которую в прямом эфире прочитает лингвист, доктор филологических наук, профессор Российского гуманитарного университета и Высшей школы экономики Максим Кронгауз.