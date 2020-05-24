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В Ингушетии произошло землетрясение

Толчки ощущались в городах Сунжа и Карабулак и селе Троицкое

МАГАС, 24 мая. /ТАСС/. Землетрясение произошло в Ингушетии, подземные толчки ощущались в городах Сунжа и Карабулак, а также в селе Троицкое, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по региону.

"В 23:00 субботы на территории сельского поселения Троицкое Сунженского района, а также в городах Сунжа и Карабулак ощущались колебания почвы. Согласно данным, предоставленным Северо-Осетинским филиалом Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", произошли колебания магнитудой Mb-4,3; Ms-3,2; глубина - 10 км, класс - 9,8, интенсивность колебаний составила 2,6-2,8 балла", - говорится в сообщении.

Как сообщается, эпицентр находился в Серноводском муниципальном районе Чеченской Республики, между сельскими поселениями Серноводское и Ассиновское. Жалоб от населения о материальном ущербе и разрушениях не поступало.

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