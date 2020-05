The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера тысячу имен умерших в США из-за заражения коронавирусом, а также короткие некрологи.

"В воскресенье на первой полосе The New York Times вместо статей, фотографий или графики просто список. Длинный печальный список людей, жизни которых унесла пандемия коронавируса", - отметили представители редакции издания в субботу. Они пояснили, что публикация приурочена к тому, что в США число умерших от заболевания, вызываемого вирусом, в ближайшее время должно достичь 100 тыс. "1 тыс. человек - это лишь один процент от общего числа умерших", - констатируется на первой полосе.

Сотрудники издания изучили сотни газет, которые выходили в разных городах США. Они составили список из примерно тысячи имен тех людей, о смерти которых из-за вируса сообщали издания. Журналисты взяли из напечатанных некрологов по одной фразе, "запечатлевшей неповторимость каждой потерянной жизни", а также указали, в каком возрасте и в каком городе умер человек.

Говоря о цели, с которой публикуется данный список, один из редакторов The New York Times Марк Лейси отметил: "Я хотел, чтобы через 100 лет люди могли посмотреть на это и понять, какую утрату мы понесли". Директор по дизайну в The New York Times Том Бодкин сообщил, что в течение последних 40 лет ни разу не было случая, когда на первой полосе The New York Times, помимо текста, не размещали бы какого-либо изображения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 97 тыс. человек.

В понедельник в стране отмечают День поминовения. По традиции в этот день американцы отдают дань памяти согражданам, павшим на полях всех войн, которые когда-либо вели Соединенные Штаты.