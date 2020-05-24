В Удмуртии число лесных пожаров снизилось на треть по сравнению с прошлым годом

ИЖЕВСК, 24 мая. /ТАСС/. Количество лесных пожаров в Удмуртии с начала пожароопасного сезона снизилось на треть по сравнению с прошлым годом, в особо опасные дни территории патрулируют с воздуха, сообщил ТАСС в воскресенье председатель правительства региона Ярослав Семенов.

В среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал привести в постоянную готовность помещения для временного размещения граждан на случай режима чрезвычайной ситуации в Приволжье. Среди проблемных вопросов, на которые необходимо обратить внимание, он назвал в том числе низкий уровень использования системы распределенного видеомониторинга раннего обнаружения лесных пожаров "Лесной дозор".

"С начала пожароопасного сезона в лесах Удмуртии произошло пять пожаров на общей площади 0,42 га в Увинском, Завьяловском и Киясовском районах. Это в три раза меньше возгораний, чем в прошлом году", - сказал Семенов.

Он отменил, что в особо опасные дни леса патрулируют с воздуха. За май авиапатруль выявил 11 природных пожаров, в том числе в Кировской области, Татарстане и Башкирии. "Эти меры помогают оперативно реагировать на обстановку и, как следствие, ликвидировать возгорания на малых площадях", - добавил Семенов.

По его словам, обстановка контролируется и с земли. По нацпроекту "Экология" Удмуртия закупила 76 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники. Сейчас патрулирование идет по 307 маршрутам, их протяженность более 15 тыс. км. Благодаря новому транспорту в этом году республика сможет увеличить регулярность выездов патрульных групп в леса.

В пресс-службе правительства региона корреспонденту ТАСС сообщили, что арендаторами лесных участков в Удмуртии сейчас установлено четыре камеры системы раннего обнаружения лесных пожаров "Лесной дозор". В рамках реализации пилотного проекта аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории региона в 2020-2021 году планируется установить восемь камер лесопожарного мониторинга. Сейчас идет процесс согласования мест установки, а также расчет стоимости их приобретения, установки и обслуживания.