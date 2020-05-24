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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве выздоровели еще 2 427 человек после коронавируса

Общее число выздоровевших достигло 49 840

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 2,4 тыс. пациентов с коронавирусом выписали из московских больниц за сутки. Общее число выздоровевших достигло 49 840, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 427 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 49 840" - сообщила вице-мэр.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. К сдаче крови допускают людей в возрасте от 18 до 55 лет, перенесших инфекцию, не имеющих хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. 

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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