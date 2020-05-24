В Москве выздоровели еще 2 427 человек после коронавируса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 2,4 тыс. пациентов с коронавирусом выписали из московских больниц за сутки. Общее число выздоровевших достигло 49 840, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 427 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 49 840" - сообщила вице-мэр.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. К сдаче крови допускают людей в возрасте от 18 до 55 лет, перенесших инфекцию, не имеющих хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.