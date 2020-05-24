Аксенов сообщил, что мусульманская община вносит достойный вклад в развитие Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Мусульманская община вносит достойный вклад в развитие Крыма, способствует укреплению общественного согласия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравлении с праздником Ураза-байрам, которое разместил на своей странице "ВКонтакте".

"Мусульманская община Крыма вносит достойный вклад в развитие нашего региона, в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, решительно выступает против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма. Плодотворная деятельность Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополя способствует укреплению общественного согласия, реализации важных проектов в сфере духовного образования и благотворительности", - написал Аксенов.

Он отметил, что в Крыму Ураза-байрам является государственным праздником и выходным днем. Уважение к многовековым духовным традициям народов полуострова - важнейший приоритет государственной национальной политики.

В республике проживают порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей. По данным Духовного управления мусульман Крыма, за последние пять лет в республике построили, восстановили и отреставрировали около 20 мечетей, в том числе и те, которым более 300 лет. В целом на территории региона 350 мечетей.