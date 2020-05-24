Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных рейсов до 3 июня

На воскресенье запланирован вывозной рейс из Рима в Москву. В понедельник, 25 мая, планируются рейсы из Душанбе, Дели и Аммана в Москву, перелет из Денпасара в Москву будет осуществлен с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге. 26 мая должны вылететь рейсы из Душанбе в Красноярск и Екатеринбург, из Бейрута в Краснодар, из Бишкека в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге, а также из Белграда и города Баня-Лука (Босния и Герцеговина) в Москву. 27 мая будет выполнен рейс из Еревана в Екатеринбург с промежуточной посадкой в Новосибирске, а 28 мая должны вылететь рейсы Гоа - Санкт-Петербург - Москва и Франкфурт-на-Майне - Москва.

На 29 мая запланированы перелеты из Антальи через Стамбул в Москву, а также из Душанбе в Москву. 30 мая будут выполнены из Бангкока и Лондона в Москву с посадкой в Санкт-Петербурге, из Душанбе в Санкт-Петербург, а также перелеты Нью-Йорк - Екатеринбург - Новосибирск и Нью-Йорк - Москва - Ростов-на-Дону - Махачкала. 31 мая планируется осуществить перелеты Дели - Москва и Майами - Санкт-Петербург- Москва. 2 июня должны вылететь рейсы из Дели в Москву, а также из Сеула в столицу России с промежуточной посадкой во Владивостоке, на 3 июня запланирован рейс Гуанчжоу - Владивосток - Москва.

Кроме того, Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Сеул-РФ" уточнило, что на рейс Сеул - Владивосток - Москва, который планируется осуществить 2 июня, смогут попасть все граждане России. Ранее сообщалось, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Магаданской, Ульяновской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Республике Карелия, Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.