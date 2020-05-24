Мишустин поздравил коллектив "Комсомольской правды" с 95-летием

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив газеты "Комсомольская правда" с 95-летием со дня выхода первого номера. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"В редакции "Комсомолки", как и прежде, работают замечательные публицисты, редакторы, корреспонденты, которые сохраняют традиции известных литераторов и вместе с тем открыты новым идеям, интересным проектам. Вы талантливо рассказываете о самых разных событиях, происходящих в стране и мире. В своих материалах поднимаете острые темы, ведете открытый диалог с аудиторией, отвечаете на жизненно важные вопросы. И в этом - главный секрет вашего многолетнего успеха", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил любовь и популярность газеты среди читателей, а также назвал "Комсомольскую правду" крупнейшим медиахолдингом, который активно развивается и внедряет в работу мультимедийные технологии.

В мае 1924 года в Москве состоялся XIII съезд Российской коммунистической партии (большевиков). Согласно одному из его решений, было запланировано создание "всероссийской комсомольской газеты". 24 мая 1925 года в качестве печатного органа Центрального комитета (ЦК) и Московского комитета Российского ленинского коммунистического союза молодежи (РКЛСМ) вышел первый номер газеты "Комсомольская правда" ("КП").

В настоящее время "Комсомольская правда" представлена в печатной и электронной версиях. Газета публикует материалы на политические и экономические темы, специальные репортажи, статьи о культурной и спортивной жизни в России и за ее пределами, колонки обозревателей.

"КП" выходит шесть раз в неделю - по будним дням (в четверг - еженедельник с увеличенным объемом) и в субботу. Объем - до 52 полос. При этом на время пандемии коронавируса периодичность и объемы издания сокращены. По данным издательского дома, аудитория ежедневного выпуска составляет около 2 млн человек, еженедельного - свыше 3 млн. Издание распространяется в более чем в 450 городах всех регионов РФ. Дайджесты "КП" выходят в 48 странах мира (их аудитория - почти 2,5 млн человек).