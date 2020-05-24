Очаг коронавируса возник в строительном городке в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у 11 дорожных строителей в Крыму, их стройгородок с 411 рабочими перевели в режим карантина. Об этом сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов на ежедневном совещании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Крыму.

"У нас 14 заболевших, 11 человек - на стройплощадке, в замкнутом периметре... Определяемся, какие контакты были до подтверждения", - сказал Аксенов.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что дорожно-строительная компания расположена на территории Симферопольского района, на ее стройплощадке и в строительном городке выявлены нарушения санитарных требований. Объекты переведены в режим обсерватора, подразумевающий запрет покидать стройку для 411 сотрудников, добавила она.

"10 человек - не имеют клинических проявлений, они обследованы по первому заболевшему. У одного человека есть клинические проявления. Они все госпитализированы в 7-ю городскую больницу [Симферополя, где действует госпиталь для зараженных новым коронавирусом], они находятся под медицинским наблюдением", - сказала Пеньковская. Она обратилась с просьбой к руководству оперативного штаба организовать посты по охране периметра для наблюдения за стройгородком.

В Крыму под медицинским наблюдением находятся 2 006 человек: дома - 1 099 человек, в стационарах - 289 человек, изолированы в обсерваторы - 618 человек. Всего выявлено 340 положительных случаев. Лечение проходят 180 человек, выписаны с выздоровлением - 153, умерли девять человек.