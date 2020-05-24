Вывозной рейс из Гоа доставил в Уфу 41 российского туриста

ТАСС, 24 мая. Самолет "Уральских авиалиний" доставил в Уфу 41 российского туриста из Гоа, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы Башкирии.

"В Башкирию из Гоа прилетел 41 пассажир, - говорится в сообщении. - Всего рейс из Гоа вывез 88 наших соотечественников. До столицы Башкирии самолет выполнил промежуточную посадку в Ростове-на-Дону".

Как отметили в пресс-службе, 27 прибывших в Уфу пассажиров (в том числе семь жителей Башкирии) направлены в обсерватор. "Для 14 туристов власти Татарстана, Удмуртии, Самарской, Челябинской, Нижегородской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку в регионы. Трое пассажиров тем же рейсом вылетели дальше в Екатеринбург", - говорится в сообщении.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.