В Петербурге за сутки после заражения коронавирусом выздоровело рекордное число пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге достигло четверти от общего количества инфицированных. За сутки выписали 328 человек - рекордное число пациентов с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно представленным данным, на 24 мая число выздоровевших в городе достигло 3 452 человека. Это количество составляет 25% от общего числа инфицированных. Всего в городе заразились коронавирусом 13 339 человек, 384 - за последние сутки. Кроме того, умерли еще 20 пациентов, всего - 133.

В Ленинградской области, по данным штаба, за последние сутки выздоровели 38 человек, общее число выздоровевших достигло 1 011. Это количество составляет 41% от общего числа инфицированных. Всего в регионе заразились 2 437 человек, 57 - за последние сутки. С начала пандемии умерли восемь человек.