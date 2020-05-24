В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды. Об этом в воскресенье рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин "Российской газете".

"Что характерно как для прошлого, так и для предстоящего лета - это количество зональных переносов воздушных масс - с запада на восток. Поэтому будут волны тепла и холода, блоковые процессы, когда температура может резко повышаться или понижаться", - сообщил Варакин.

По его словам, температура может изменяться на 10-15 градусов в течение суток. Например, с +25 градусов опуститься до +10 градусов или с +20 подняться до +30 градусов. Такие явления можно прогнозировать за 7-10 суток, пояснил синоптик.

Также Варакин отметил, что в предгорных районах - на юге Красноярского края, Хакасии, Иркутской области, в Восточных и Западных Саянах - в конце июня-июле возможны грозы, шквалистый ветер, подъем уровня рек, скачки температуры воздуха. В июле и августе на северном Кавказе - в бассейнах рек Кубань и Терек - из-за грозовых ливней может подниматься вода.