Стройплощадку под Мурманском, где выявили очаг коронавируса, покинули еще 222 вахтовика

МУРМАНСК, 24 мая. /ТАСС/. Строительный объект компании "Велесстрой" в Белокаменке под Мурманском, где был выявлен очаг коронавируса, покинули еще 222 вахтовых рабочих. Об этом сообщили в воскресенье в компании "Велесстрой".

"Очередным чартером из Мурманска в ночь с пятницы на субботу, 23 мая, отправились домой еще 222 сотрудника "Велесстрой", работавших на строительном объекте в Белокаменке. По состоянию на утро 24 мая на территории вахтового жилого городка "Велесстрой" в Белокаменке остаются 2 056 человек. В больницах Мурманской области продолжают лечение 52 сотрудника компании. Это в четыре раза меньше, чем три недели назад", - сказано в сообщении.

"Арктик СПГ-2. ЦСКМС" - это крупный инфраструктурный проект в Мурманской области с возведением Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), который реализуется силами 20 подрядных организаций "Новатэка". Компания "Велесстрой" является одним из подрядчиков, на его стройплощадке было занято 4,6 тыс. рабочих. После выявления очага коронавируса, их стали разобщать, вывозить на обсервацию в другие регионы.

По информации "Велесстроя", плановая демобилизация вахтовиков идет в соответствии с вахтовыми расписаниями, общим графиком работ и медицинскими показаниями. Сотрудники отправляются домой только после сдачи трех тестов, подтверждающих отсутствие COVID-19. Кроме того, все уезжающие проходят медкомиссию и получают индивидуальные заключения с указанием результатов лабораторных и инструментальных исследований.

По информации оперативного штаба, за сутки в Мурманской области выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом, при этом в Белокаменке - ни одного. На утро воскресенья общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2 900, 2 262 - на стройплощадке в Белокаменке. В Мурманской области вылечены и выписаны из больницы 1 627 человек, 1 266 находятся на лечении с коронавирусом, семь человек умерли.