Власти Республики Алтай начали снимать ограничения из-за коронавируса

ТАСС, 24 мая. Республика Алтай приступила к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Жителям региона разрешено заниматься спортом на улице при соблюдении дистанции в 5 м, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского правительства.
"С учетом эпидемиологической ситуации на территории Республики Алтай возможны занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее 5 м", - говорится в сообщении.
Уровень заболеваемости в республике ниже всего среди регионов СФО - лабораторно подтверждено 102 случая заражения коронавирусом, выздоровели 47 человек. Кроме того, это единственный в РФ регион, где не зафиксировано ни одной смерти среди пациентов с коронавирусом.
Коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.