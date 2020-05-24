Власти Республики Алтай начали снимать ограничения из-за коронавируса

ТАСС, 24 мая. Республика Алтай приступила к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Жителям региона разрешено заниматься спортом на улице при соблюдении дистанции в 5 м, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского правительства.

"С учетом эпидемиологической ситуации на территории Республики Алтай возможны занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее 5 м", - говорится в сообщении.