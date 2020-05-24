"Сириус" предлагает готовить в своих центрах абитуриентов для вузов с 7 класса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Подготовка абитуриентов для поступления в вузы по программе "Сириуса" может проводиться в региональных центрах уже с 7 - 8 классов. Такое мнение высказала в воскресенье в прямом эфире радио "Комсомольская правда" руководитель центра и глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"Нам бы хотелось, чтобы подготовка абитуриентов начиналась не с 11 класса, а с 7 - 8 на базе региональных центров, в том числе в рамках программ умного активного отдыха, когда ребята могли бы познакомиться с актуальными задачами, которые решает регион. "Сириус" открыл курсы для всех, вы можете вместе со своими детьми принять участие в продвинутой геометрии 7 класса, посмотреть свой уровень. Вам будет легко, потому что использовали элемент искусственного интеллекта для создания трека, они уже в открытом доступе для всех", - сказала Шмелева.

Она отметила, что "Сириус" предлагает сейчас всем региональным центрам обновить календарь программ, с 1 июня он будет доступен на сайте "Сириуса", там же будет доступна запись на эти программы.

"В рамках нацпроекта "Образование" есть федеральный проект "Успех каждого ребенка". Каждый регион получает субсидию из федерального бюджета на развитие этих центров, так вот такую субсидию уже получили 27 регионов, это позволяет создать лабораторную базу, спортивную базу - ту, которой у региона сейчас нет. В 56 регионах идут программы достаточно интенсивно, всегда задействован ведущий университет, задействованы самые сильные педагоги", - добавила Шмелева.

"Сириус"

Центр "Сириус" был открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в нем для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.

В этом году из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса было предложено провести пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады в онлайн-формате, пока все школьники учатся дома. Данную инициативу поддержал и реализовал на базе своей онлайн-платформы образовательный центр "Сириус".

В четверг, 21 мая, в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции Шмелева сообщила, что охват школьников дистанционными образовательными программами, которые реализуются на площадке образовательного центра "Сириус", в некоторых регионах РФ составляет до трети от общего числа подростков, в них принимают участие сотни тысяч детей.