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Пандемия коронавируса нового типа

В Архангельской области выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом за день

Большинство из 126 выявленных случаев зафиксировали в Северодвинске

ТАСС, 24 мая. Медики Архангельской области зафиксировали за сутки 126 случаев заражения коронавирусом, почти все они - в городе Северодвинске, сообщили журналистам в региональном оперштабе. Это максимальный суточный прирост с начала распространения вируса в регионе.

"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 126 новых случаев COVID-19. Среди новых заболевших - 123 жителя Северодвинска, из них 50 - сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА, три жителя Котласского района. В реанимации находятся 18 пациентов", - отмечается в сообщении.

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По данным регионального оперативного штаба, четверо пациентов переведены на самостоятельное дыхание с кислородной поддержкой, к аппаратам искусственной вентиляции легких остаются подключенными 11 человек. Под наблюдением медиков из-за риска распространения инфекции находятся 1 298 человек.

Общее число заразившихся в области составляет 1192, из них 403 выздоровели и выписаны из больниц.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
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