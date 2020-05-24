В Архангельской области выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом за день

ТАСС, 24 мая. Медики Архангельской области зафиксировали за сутки 126 случаев заражения коронавирусом, почти все они - в городе Северодвинске, сообщили журналистам в региональном оперштабе. Это максимальный суточный прирост с начала распространения вируса в регионе.

"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 126 новых случаев COVID-19. Среди новых заболевших - 123 жителя Северодвинска, из них 50 - сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА, три жителя Котласского района. В реанимации находятся 18 пациентов", - отмечается в сообщении.