Состояние раненного в ходе спецоперации в Дагестане бойца Росгвардии улучшилось

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Состояние росгвардейца, получившего ранение в ходе спецоперации по нейтрализации боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана, улучшилось. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Накануне сообщалось, что состояние росгвардейца оценивается как стабильно тяжелое. "Медики отмечают улучшение самочувствия военнослужащего Росгвардии, получившего тяжелое ранение в ходе боестолкновения с вооруженной бандгруппой в Дагестане", - сказали в пресс-службе.

В Росгвардии добавили, что жизнь бойца спасена благодаря профессионализму и выдержке всех задействованных в задержании, включая группу медэвакуации, летчика и хирурга. Также вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь, проведено несколько операций. За проявленные в столкновении с бандитами мужество и самоотверженность росгвардеец будет представлен к награде.

22 мая в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана была обнаружена группа из шести боевиков, которые при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем бандиты были нейтрализованы. Как сообщали в Национальном антитеррористическом комитете, ликвидированные боевики были связаны с запрещенной в РФ международной террористической организацией "Исламское государство", координировали свои действия с ее эмиссаром и планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей.