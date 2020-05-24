Патриарх Кирилл назвал непригодной для человека отходящую от божественного начала культуру

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Культура тем менее пригодна для человека, чем дальше она отходит от своих начал в религии. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал в проповеди в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских.

"Культура только тогда становится плодоносной, когда она поднимает человеческий дух. А культура, низвергающая дух долу, становится страшной и разрушительной силой. Да помогут святые равноапостольные Кирилл и Мефодий следовать их путем и нам, и церкви нашей, и нашей системе образования, и культуре, с тем чтобы укреплялась духовная жизнь, чтобы человек возвышался над животным миром, чтобы все, что делается на этом поле брани, было направлено на разрушение зла и на укрепление начал духа и добродетели", - отметил патриарх.

В Русской православной церкви (РПЦ) день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечается 24 мая (11 мая по старому стилю). Почитание их памяти восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X-XI веках. В России на государственном уровне этот день впервые отпраздновали в 1863 году в год тысячелетия создания славянской азбуки, в советские годы его пытались возобновить, а в 1991 году празднику был присвоен государственный статус. На этот день также приходится тезоименитство патриарха Кирилла.