Мишустин отметил активную просветительскую деятельность патриарха Кирилла

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства, отметив его вклад в сохранение христианских традиций и укрепление единства православия.

"Ваше первосвятительское служение - яркий пример продолжения дела основоположников славянской письменности и культуры. Вы, как и Ваши небесные покровители, ведете активную просветительскую и благотворительную деятельность. Во многом благодаря Вам между Русской православной церковью и государством развивается конструктивное сотрудничество в разных сферах, реализуются значимые социальные проекты, оказывается помощь и поддержка людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию", - следует из текста поздравления, опубликованного на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Мишустин отметил усилия патриарха, направленные на укрепление единства православия, поддержание межконфессионального и межнационального согласия в обществе, а также вклад в сохранение христианских традиций, возрождение православных святынь, храмов и монастырей. Премьер также пожелал патриарху Кириллу здоровья, успехов и долголетия.