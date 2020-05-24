Трамп заявил, что часть сообщений в соцсетях пишет под его диктовку помощник

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не всегда пишет сообщения в Twitter и Facebook самостоятельно, иногда это делает его помощник под диктовку. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналистке Шерил Аткиссон, которое полностью вышло в эфир в воскресенье.

Он сообщил, что "иногда надиктовывает" свои сообщения помощнику. "Я делаю и так, и так. Иногда я делаю это сам, например ночью или рано утром. В течение дня я слишком занят, я что-то диктую, и это публикуют", - заявил политик.

Трамп отметил, что с этой задачей "отлично справляется Дэн". Дэниел Скавино является помощником Трампа, отвечающим за коммуникацию в социальных сетях. Президент США ответил отрицательно на вопрос о том, проверяет ли кто-то содержание его сообщений перед публикацией.

Трамп активно размещает комментарии на различные темы в Twitter и Facebook. В Twitter у него в настоящее время более 80 млн подписчиков, а в Facebook - свыше 29 млн.