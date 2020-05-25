Захарова сообщила, что вылетевшие с Фиджи россияне прибыли в Москву

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Почти два десятка россиян, вылетевших с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, прибыли в воскресенье в Москву спецрейсом вместе с соотечественниками из Рима, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян <...> Три часа назад они прилетели в Москву", - сообщила она на своей странице в Facebook.

Как отметила дипломат, работа по организации вывоза граждан РФ с Фиджи началась во второй половине марта, когда в МИД "написала с криком о помощи" одна из находящихся в этом островном государстве россиянок. После того как российской стороной был составлен алгоритм по возвращению граждан из-за рубежа, появился "реальный и беспроигрышный вариант" вывоза людей в том числе с Фиджи, продолжила официальный представитель МИД.

"Ханты-Мансийский автономный округ двумя самолетами летел за своими в Юго-Восточную Азию. <...> На борт были взяты шесть экипажей, чтобы без ночевок совершить марш-бросок до двух азиатских стран и сделать дополнительный крюк на Фиджи", - пояснила она. Однако, когда один из самолетов уже прибыл в Азию и был готов взять курс на Фиджи, в последний момент местные власти отказали в разрешении на полет, ссылаясь на невозможность отмены вызванных коронавирусом карантинных мер.

После этого российской стороной было продумано не менее пяти схем возвращения: "от переброски через Гонконг до ожидания вывозного борта в Токио". Но каждый раз, по словам дипломата, на пути вставали "какие-то непреодолимые обстоятельства". В конечном итоге лишь 22 мая 18 россиян смогли покинуть Фиджи. В Сиднее к ним присоединились еще шесть желающих вернуться в Россию граждан. Из Рима, куда они все прибыли на самолете Qatar Airways, уже 117 россиян вместе с транзитными пассажирами с других континентов отправились очередным для стран Европы спецрейсом домой.

Регулярное авиасообщение между РФ и Италией приостановлено из-за пандемии коронавируса нового типа. С 3 июня Италия разрешает въезд на свою территорию граждан стран ЕС и зоны Шенгена, которые не будут помещаться в карантин.