В Бельгии подали иск против властей за "ущемление прав граждан" в результате карантина

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Инициативная группа из 40 бельгийских граждан подала первый в королевстве иск против бельгийского государства, МВД и лично главы ведомства Питера Де Крема за ограничение личных свобод и прав граждан во время карантина. Об этом сообщил в воскресенье телеканал RTBF .

Суть иска заключается в том, что, по мнению гражданских активистов, власти страны "скопировали предпринятые Китаем меры без учета европейских норм прав человека". По словам адвоката истцов, "коммунистический карантин неприемлем в Бельгии, было необходимо провести анализ этих мер с точки зрения прав человека". Телеканал не объясняет, почему главным ответчиком избрали Де Крема, когда карантинные меры вводились решением национального Совета безопасности Бельгии, то есть согласованным решением всех государственных институтов страны.

В Бельгии, где средняя стоимость услуг адвоката составляет €250 в час, существует распространенная практика, когда имеющие большой потенциал медийного резонанса иски инициируются с подачи самих адвокатов, которые работают по данному делу за символический гонорар ради рекламы своего имени в СМИ.

МВД Бельгии сообщило, что ничего не знает о данном иске, но признает право граждан защищать свои права в суде.

По данным на воскресенье, число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в Бельгии составило 57 092, 9 280 человек умерли. Население страны составляет 11,5 млн человек, тесты на коронавирус проводятся только среди инфицированных, у которых наблюдаются острые симптомы заболевания. Карантин в Бельгии был введен с 14 марта, после чего закрылись учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники были переведены на дистанционное обучение. Власти запретили массовые мероприятия, поездки по стране.

С 4 мая Бельгия приступила к поэтапной отмене карантина, обязав население носить в общественных местах защитные маски. Процесс отмены карантина может продлиться по меньшей мере до конца лета.