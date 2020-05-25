В Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.

"1 тыс. 306 подтвержденных [за время пандемии] случаев заболевания, в том числе 512 вахтовиков", - говорится в сообщении оперштаба.

В воскресенье в регионе насчитывалось 456 заразившихся вахтовых рабочих.

Как сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, новый очаг распространения инфекции выявлен в общежитии в рабочем поселке Маркова в Иркутском районе. Там обнаружены 157 заразившихся, более 45 из них - это работники строительной организации, которые отправились на стройку в Иркутск, зная, что контактировали с больными. Всего на строительные работы уехали 90 работников компании, всех вернули в общежитие, более половины из них оказались заражены.

Общежитие закрыли на карантин, в здании созданы условия для лечения больных. При необходимости их госпитализируют в инфекционную больницу. В ситуации разбираются полиция и прокуратура, так как строительная компания нарушила нормы санитарного законодательства, зная, что привлекает к работе людей, которые контактировали с зараженными. Ведутся поиски тех, кто контактировал с уехавшими из общежития строителями. Известно, что многие из работников стройки являются гражданами других государств, поэтому миграционная служба проверит их право находиться и работать в России.

Как сообщал ТАСС, очаги распространения инфекции в Иркутской области также выявлены в городе Усть-Куте среди сотрудников подрядной организации, работающих на объектах Иркутской нефтяной компании, и в Бодайбинском районе среди работников золотодобывающих предприятий.

За время пандемии в Иркутской области вылечились 239 человек, заразившихся новым коронавирусом. Девять умерли.