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Пандемия коронавируса нового типа

В Омской области количество заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек

За сутки в регионе выявили почти 60 инфицированных
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ТАСС, 25 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Омской области выросло на 59 за последние сутки и составило 1 044, говорится в сообщении регионального оперштаба.

"1 044 случая заражения (из них 59 новых случаев: 50 - в Омске, четыре - в Калачинском районе, по одному - в Азовском, Марьяновском, Муромцевском, Исилькульском и Называевском)", - говорится в сообщении.

По официальным данным, из общего числа зараженных 234 человека выздоровели, 18 человек умерли. Под домашним наблюдением врачей находится 3 672 заразившихся. Всего в Омской области проведено 105 302 анализа на коронавирус.

 

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РоссияОмская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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