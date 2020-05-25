В Омской области количество заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек

ТАСС, 25 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Омской области выросло на 59 за последние сутки и составило 1 044, говорится в сообщении регионального оперштаба.

"1 044 случая заражения (из них 59 новых случаев: 50 - в Омске, четыре - в Калачинском районе, по одному - в Азовском, Марьяновском, Муромцевском, Исилькульском и Называевском)", - говорится в сообщении.

По официальным данным, из общего числа зараженных 234 человека выздоровели, 18 человек умерли. Под домашним наблюдением врачей находится 3 672 заразившихся. Всего в Омской области проведено 105 302 анализа на коронавирус.