Выбросить правильно. В российских регионах задумались над утилизацией масок и перчаток

ТАСС, 25 мая. Проблема безопасной утилизации медицинских масок и перчаток возникла в России в условиях пандемии. Об этом сообщили ТАСС представители региональных операторов по обращению с отходами и министерств здравоохранения.

В большинстве регионов России власти ввели так называемый масочно-перчаточный режим. Он предполагает, что жители должны надевать средства индивидуальной защиты в транспорте, магазинах, общественных местах и даже при передвижении по улице. В связи с этим в субъектах России вырос спрос на маски и перчатки и, соответственно, начал увеличиваться объем медицинских отходов.

Председатель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами "Опоры России" Полина Вергун сообщила, что на сегодняшний день в составе отходов очень низкий процент использованных масок и перчаток. "Это может быть связано и с тем, что некоторое время назад в России наблюдался дефицит в аптеках этих средств индивидуальной защиты, а также из-за резкого повышения цен на них большинство людей приобрели себе многоразовые маски. Поэтому устанавливать специальную тару для их сбора на каждой контейнерной площадке нецелесообразно", - пояснила она.

По мнению Вергун, наибольшее внимание необходимо уделить утилизации отходов из медицинских учреждений, так как это большие объемы и высок риск инфицирования от них. "Такие медотходы должны подлежать обязательному обезвреживанию на специальных установках. В большинстве регионов такое оборудование имеется", - отметила она.

В двойном пакете

Специалисты предупреждают, что после использования пациентами с коронавирусом маски и перчатки могут стать источником заражения. Так, в Минздраве Красноярского края, ссылаясь на Роспотребнадзор, сообщили, что использованные лицевые маски и перчатки относятся к медицинским отходам класса Б. Для исключения риска распространения коронавируса после использования должны подвергаться дезинфекции, помещаться в пакет ярко-желтого цвета с маркировкой "Опасные мед. отходы класса Б", затем утилизироваться в соответствии с санитарными требованиями.

"При использовании лицевых масок здоровыми гражданами достаточно поместить использованную маску в полиэтиленовый пакет и утилизировать обычным способом. То же самое касается одноразовых перчаток. Поскольку на них могут сохраняться частички коронавируса, утилизировать их нужно в закрытом виде", - подчеркнули в ведомстве.

В Красноярской рециклинговой компании (регоператор в Красноярске) сообщили, что еще в апреле обратились к гражданам с просьбой упаковывать в два пакета использованные маски и перчатки, прежде чем выбрасывать. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области разработали для жителей памятки о правильной утилизации средств индивидуальной защиты. Она размещена в соцсетях, а также на информационных стендах в ряде подъездов региона по инициативе управляющих компаний.

"Использованные одноразовые медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты рекомендуется выбрасывать в отдельных герметично завязанных пакетах", - отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Специальный контейнер

В нескольких регионах уже начали устанавливать отдельные контейнеры для использованных масок и перчаток. Например, в четырех городах Иркутской области - Иркутске, Шелехове, Ангарске и Усолье-Сибирском - компания "РТ-НЭО" (региональный оператор по обращению с отходами, работает в южных районах региона) установила десять контейнеров для сбора медицинских масок и перчаток. Транспортировка отходов из этих контейнеров осуществляется отдельно выделенным мусоровозом на Ангарский полигон для сжигания в крематоре.

В Новосибирске в магазинах торговой сети "Лента" установлены мусорные контейнеры, куда сотрудники могут выбросить использованные маски и перчатки в конце рабочего дня. Как сообщили в новосибирской пресс-службе компании, отдельные контейнеры для масок и перчаток были установлены в супермаркетах около двух недель назад, по мере наполняемости средства защиты вывозят на завод, перерабатывающий медицинские отходы.

Как сообщил гендиректор ООО "Эко-Пронск" (регоператор по обращению с отходами в Рязанской области) Валерий Матюхин, в связи с введением карантинных мероприятий на территории Заокского сельского поселения (карантин действовал на территории двух сел, снят с 11 апреля - прим. ТАСС) для профилактики заболевания среди сотрудников ООО "Эко-Пронск" были созданы места накопления отходов с герметичными емкостями для сбора отходов для исключения прямого контакта водителей и грузчиков непосредственно с отходами.

"Перевозчиками, обеспечивающими вывоз отходов из сел Заокское и Коростово, были выделены отдельный мусоровоз и бригада в составе водителя и грузчика. На время действия ограничительных мероприятий отходы от данных населенных пунктов вывозились на отдельный участок полигона для захоронения ТБО в городе Рязани, минуя объекты обработки и сортировки отходов", - сказал он.

Измельчают и сжигают

В большинстве российских регионов нет специальных производств для утилизации индивидуальных средств защиты, при этом в медучреждениях есть специальное оборудование для обезвреживания или уничтожения таких отходов. Например, как сообщили в пресс-службе Минздрава Нижегородской области, каждая медицинская организация является самостоятельным юридическим лицом и заключает договоры на утилизацию в рамках санитарного законодательства. В пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края пояснили, что такие отходы относятся к категории твердых коммунальных отходов и утилизируются в обычном порядке.

В департаменте здравоохранения Югры сказали, что маски и перчатки утилизируются как медицинские отходы в больницах региона, каждая медорганизация в автономном округе занимается этой работой самостоятельно. "У нас имеется специальное оборудование, которое позволяет перерабатывать данную продукцию на 100%. Продукция измельчается и потом вывозится из больницы региональным оператором", - сообщили в Сургутской окружной клинической больнице.

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска сообщили, что медицинские маски и перчатки уничтожаются специализированными организациями путем сжигания либо вакуумного автоклавирования (стерилизации - прим. ТАСС). В компании "РТ-НЭО", которая работает в Иркутской области, считают сжигание в крематоре оптимальным способом утилизации: "При температуре 500 градусов отходы сжигаются в считанные секунды, а мусоровоз обрабатывается дезинфицирующим раствором".

В конце апреля единственное в Ростовской области предприятие по утилизации медицинских отходов "Центр 100 Ростов-на-Дону", входящее в состав централизованной системы обращения с эпидемиологически опасными отходами, расположенное в Мясниковском районе, начало переработку медотходов больниц, где лечатся пациенты с коронавирусом. Об этом сообщили в агентстве инвестиционного развития региона. В комплексе обезвреживание ведется методом автоклавирования при температуре 134 градуса. Затем отходы сортируются, измельчаются и уже как безопасный мусор вывозятся на полигоны. В компании заявили, что комплекс может увеличить объем обезвреживания медицинских отходов по меньшей мере в пять раз.