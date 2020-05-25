Единственный на Дальнем Востоке стадион для спидвея реконструируют

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Администрация Владивостока объявила аукцион по поиску подрядчика для реконструкции стадиона "Авангард" - единственного на Дальнем Востоке специализированного стадиона для соревнований по трековым мотогонкам, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии.

"Реконструкция будет вестись в два этапа, первый начнется уже в этом году. Первым этапом станет ремонт нижней части стадиона. Здесь появятся современные гаревые дорожки, а также универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, которая будет оборудована для игры в мини-футбол и баскетбол. Запланировано строительство двухэтажного административно-бытового комплекса, где будет обустроен техпарк для обслуживания мототехники команд", - говорится в сообщении.

Кроме того, стадион будет оборудован системой видеонаблюдения, LED-экранами и шумопоглощающими экранами, будет смонтировано новое ограждение и проведено освещение. Всего на первый этап реконструкции запланировано потратить около 190 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Завершить его планируется до конца июня 2021 года.

На втором этапе отремонтируют зрительские трибуны. Посадочных мест станет 7 тыс., а над трибуной появится навес, который позволит проводить мероприятия при любой погоде.

Стадион "Авангард" во Владивостоке является домашним для спидвейного клуба "Восток". Он был построен в 1946-1947 годах. Реконструкция стадиона "Авангард" ведется в рамках государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.