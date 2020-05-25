В Красноярском крае расцвели краснокнижные орхидеи раньше обычного срока впервые за 20 лет

ТАСС, 25 мая. Сотрудники национального парка Шушенский бор в Красноярском крае на две недели раньше обычного срока зафиксировали цветение краснокнижной орхидеи рода Венерин башмачок. Это произошло впервые за 20 лет, сообщила пресс-служба нацпарка в понедельник.

"Аномально рано зацвел башмачок крапчатый (лат. Cypripedium guttatum) - один из четырех представителей рода Венерин башмачок в равнинной части парка. Обычно все башмачки зацветают в первой декаде июня, однако, на этот раз сотрудники парка отметили массовое цветение 22 мая - на две недели раньше средних показателей за 20 лет", - говорится в сообщении. Биологи перенесут плановый мониторинг, который традиционно проводили с 13 по 16 июня.

Башмачок крапчатый, одна из самых красивых сибирских орхидей, находится на грани исчезновения, он внесен в 38 региональных Красных книг, включая Красную книгу Красноярского края. Свое название растение получило из-за цветка, который напоминает башмачок белого цвета и покрыт сиренево-розовыми крапинками.

Национальный парк "Шушенский бор", особо охраняемая территория федерального значения, создан в 1995 году, его площадь - около 40 тыс. га. В парке охраняются 750 видов растений, 270 видов птиц, 47 видов млекопитающих, девять видов земноводных и пресмыкающихся, в их числе - черный аист, горный гусь, скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан и черный журавль.

Температуру воздуха, достигающую 30 градусов тепла, в регионах Западной Сибири, включая Красноярский край, прогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Этот показатель выше нормы на 10-14 градусов и редок в этих регионах даже в середине лета, сообщал Вильфанд ТАСС.