Прокуроры в Хабаровском крае проверят обсерватор, на работу которого пожаловались Трутневу

ХАБАРОВСК, 25 мая. /ТАСС/. Прокуратура в Хабаровском крае проверит условия содержания людей в обсерваторе, на который поступили жалобы вице-премьеру - полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.

В конце прошлой недели в дальневосточное полпредство поступило обращение, в котором говорилось, что обсерватор компании "ССК "Газрегион" в Хабаровске работает с нарушением правил самоизоляции, в учреждении не хватает средств индивидуальной защиты. Трутнев поручил прокуратуре и Роспотребнадзору взять ситуацию под контроль.

"По этому поводу организована проверка", - сказал представитель прокуратуры.

Власти Хабаровского края сообщали, что среди вахтовиков, прибывших для работы на предприятиях края, выявлены случаи заражения коронавирусом, в том числе у тех, кто должен был работать в "Газрегионе". В регионе вахтовики должны проходить карантин перед началом работы на предприятиях.

На Дальнем Востоке выявлены очаги коронавируса на предприятиях, которые используют вахтовый метод, например, на Чаяндинском месторождении в Якутии, где трудятся около 10 тыс. человек. Трутнев ранее обсуждал необходимость обеспечения безопасности для работников предприятий с главами регионов, давал соответствующие поручения Минздраву, МЧС России и Роспотребнадзору.

В Хабаровском крае действует режим самоизоляции. По данным министерства здравоохранения региона, всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 1 633 случая заболевания, десять пациентов умерли. Выздоровел 691 человек, на лечении находятся 659 пациентов.